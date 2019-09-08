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6-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Коммунальной в Пскове

В 20.00 16 сентября произошло ДТП на улице Коммунальной в городе Пскове с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель автомашины «Фольксваген Шаран» - девушка 1990 года рождения, двигаясь на красный сигнал светофора, совершила столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением мужчины 1972 года рождения, который ехал на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали пассажиры «Фольксвагена»: мужчина 1964 года рождения и девочка 2013 года рождения, а также пассажир «Форда» - мужчина 1995 года рождения.

В 18.35 16 сентября на 416-м км трассы Р-23 в Опочецком районе мужчина 1967 года рождения за рулем автомашины «Мерседес Бенц» не справился с управлением и съехал в правый кювет. В результате водитель с травмами доставлен в Островскую больницу.