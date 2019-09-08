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В Себежском районе «Нива» сильно пострадала в аварии из-за обрушившегося моста

В социальной сети «Вконтаке» пользователь поделился фотографиями ДТП, произошедшего в Себежском районе. На фото зафиксирован обрушившийся мост и разбитый автомобиль марки «Нива». ДТП произошло на мосту через реку Неведрянка, пишет автор.

Фото из группы «Жесть по-Псковски»

Передняя часть автомобиля сильно пострадала. Предположительно, машина двигалась по мосту в момент его обрушения.

В комментариях пользователи социальной сети полагают, что на данном мосту недавно были произведены ремонтные работы. «Новый асфальт, новые перила, новые пешеходные дорожки», - анализируют фото комментаторы.