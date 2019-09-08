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Водитель «Мицубиси» врезался в «Гольф», ограждение и дерево на улице Горького в Пскове

В 18.20 17 сентября произошло ДТП у дома 57 на улице Максима Горького в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина 1950 года рождения за рулем автомашины «Мицубиси Лансер» не уступил дорогу автомашине «Фольксваген Гольф» под управлением молодого человека 1991 года рождения.

В результате совершил столкновение с «Фольксвагеном», наезд на металлическое ограждение, а затем на дерево. В ДТП пострадала пассажирка «Фольксвагена» - девушка 1997 года рождения.

Фото ГУ МЧС России по Псковской области

В 08.25 17 сентября у дома 17 на улице Николая Васильева молодая женщина 1990 года рождения за рулем автомашины «Хонда Фит» совершила наезд на пешехода - мужчину 1968 года рождения, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате пострадал пешеход, не госпитализирован.