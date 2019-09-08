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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мотоциклист пострадал в тройном ДТП в Великих Луках

18.09.2019 10:38|ПсковКомментариев: 0

В 08.35 17 сентября произошло ДТП у дома 8 на улице Винатовского в городе Великие Луки с участием трех транспортных средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель 1996 года рождения за рулем автомашины «Фольксваген Гольф» при повороте налево не пропустил мотоцикл «Ямаха» под управлением молодого человека 2001 года рождения.

Юноша, пытаясь избежать столкновения, совершил падение с мотоцикла, мотоцикл по инерции продолжил движение и наехал на стоявшую «Хонду Цивик».

Мотоциклист получил травмы.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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