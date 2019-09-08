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Главный тренер футбольного клуба «Псков-747»: Я не думаю, что авария прошла бесследно

«Я не думаю, что авария прошла бесследно для всех, кто там был. Во-первых, это было в районе 7 утра, все, кто находился в автобусе дремали, поэтому, наверное, испугаться сильно они не успели. Но, если честно, момент был неприятный. Со временем, я думаю, все начали понимать, что произошло и как это могло закончиться», - заявил главный тренер футбольного клуба «Псков-747» Игорь Васильев сегодня, 19 сентября, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, комментируя недавнее ДТП с автобусом, перевозившим футболистов клуба.

Он отметил, что ситуация была непростая: «Слава богу, что никто не пострадал, все живы-здоровы и добрались домой».

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Игорь Васильев также заявил, что трудно сказать, может ли это событие каким-либо образом отразиться на качестве игры. «Каждый по-своему воспринимает такие случаи, но будем надеяться, что не скажется», - заявил он.

Он также отметил, что сейчас процесс тренировок продолжается, идет подготовка к очередной игре.

Напомним, автобус с футболистами клуба «Псков-747», возвращающимися из Владимирской области, попал в ДТП. Авария произошла в Тверской области, недалеко от Великих Лук. В результате ДТП никто из спортсменов не пострадал.