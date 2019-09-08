АвтоМир / Происшествия / ДТП

В массовом ДТП на трассе Петербург-Псков пострадали женщина и 4-летний ребенок

ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе Санкт-Петербург-Псков в субботу, 21 сентября. Авария произошла в Лужском районе Ленинградской области на 116-м километре автодороги.

По предварительным данным СМИ Петербурга и Ленобласти, автомобиль марки «Great Wall» обгонял иномарку «Тойота» и по касательной врезался в этот автомобиль. После удара «Тойота» вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Фольксваген».

За рулем «Тойоты» находилась 31-летняя женщина, а в салоне ехал 4-летний ребенок. Они получили травмы и были госпитализированы.

Отметим, что накануне вечером на том же 116-м километре автодороги Петербург-Псков вылетел в кювет и перевернулся «Хендай Солярис». Водитель машины погиб.