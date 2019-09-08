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Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе

Около 20.25 22 сентября на 429-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Опочецком районе водитель автомашины «Мерседес Спринтер» совершил столкновение с лосем.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП 7 человек вместе с водителем, которые следовали в автомашине, доставлены в медицинское учреждение с незначительными травмами и ушибами.

Самые тяжелые травмы, по предварительной информации, у водителя, который получил перелом ноги.

Диагнозы уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа и ГИБДД.





