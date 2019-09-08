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По уточненным данным, два человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе

По уточненным данным, два человека получили травмы в результате столкновения автомашины «Мерседес Спринтер» с лосем на 429-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Опочецком районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, после осмотра медиков были уточнены диагнозы: два человека из микроавтобуса получили незначительные травмы.

Ранее сообщалось семи пострадавших.

Напомним, ДТП произошло около 20.25 22 сентября на 429-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Опочецком районе.