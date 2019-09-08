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Ребенок упал с велосипеда и оказался под колесами «Газели» в Великолукском районе

Ребенок погиб в ДТП 23 сентября на 2-м км автодороги Великие Луки - Новосокольники в Великолукском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, около 17.00 ребенок 2009 года рождения, ехавший на велосипеде по краю дороги, упал на проезжую часть, и на него совершила наезд автомашина «Газель» под управлением мужчины 1965 года рождения.

Ребенок скончался на месте ДТП.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства.