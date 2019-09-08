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Стали известны подробности ДТП в Великолукском районе, где погиб ребенок

23 сентября в 16.35 по автодороге Великие Луки-Новосокольники двигалась колонна велосипедистов спортивной школы «Олимпия». Спортсмен 2009 года рождения совершил касание с впереди движущимся велосипедом передним колесом. В результате чего, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД района.

На встречной полосе велосипед столкнулся с «Газелью», которой управлял мужчина 1956 года рождения. От полученных травм ребенок скончался до приезда «скорой помощи».