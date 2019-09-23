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Водитель «БМВ» совершил наезд на выскочившего на дорогу ребенка в Острове

В 14.30 25 сентября произошло ДТП на улице 25 Октября в городе Острове с участием легкового автомобиля и пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, у дома 33 водитель «БМВ» совершил наезд на ребенка 2009 года рождения, внезапно выскочившего из-за припаркованной на обочине автомашины. Ребенок получил ссадины и ушибы.

В 13.10 25 сентября на 15-км км автодороги Псков - Изборск в Псковском районе водитель 1990 года рождения за рулем автомашины «Опель Астра» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил травмы.