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Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО

Финальный этап Кубка России - ралли «Псков Ганзейский» для многих спортсменов стал серьезным испытанием. До финиша не доехало порядка 25 из заявленных экипажей.



Фото здесь и далее - группа Pskov Rally, ВКонтакте.

Так на третьем спецучастке трассы в аварию попал экипаж Кирилла Ксенофонтова и Ольги Стебиховой. Как сообщает портал wrc-info.ru, экипаж не пострадал, но организаторам пришлось вызвать машину МЧС для эвакуации застрявшего Renault Logan. В результате, было принято решение не затягивать гонку и провести спецучасток в дорожном режим.

Эта авария стала лишь первой «ласточкой» череды сходов и неприятностей гонщиков. 4-ый спецучасток ралли Псков 2019 оказался настолько коварным, что здесь попали в аварии сразу десять экипажей, в том числе и претендент на победу в кубке России - Андрей Мансуров.

Больше всех не повезло на этом участке экипажам №40 (Игорь Новиков (Якутск), Александр Басманов (Москва)) и №47 (Евгений Юферов (Выборг), Александр Гришин (Санкт-Петербург)), которых увезли на машинах скорой помощи в Псковскую областную больницу.

Очевидцы в группе Pskov Rally в ВКонтакте сообщают, что пилот и штурман сильно ударились головой. Не могли вспомнить момент аварии. Пилот также жаловался на боли в спине.

По данным, опубликованным на сайте Федерация автомобильного спорта Псковской области, жкипажу №49 (Чебанов/Комендантов) также пришлось сойти с дистанции на третьем спецучастке из-за пожара в моторном отсеке.

На спецучастке 5 сошли с трассы экипажи №21 (Горчаков/Позерн) из-за задымления в моторном отсеке, №10 (Тугов/Османов) из-за отказа трансмиссии, №78 (Сулькин/Гусев), №73 (Аксаков/Антипов), №82 (Макаревич/Звонкин).

У экипажа №31 (Сергеев/Трофимов) отказал двигатель на спецучастке 5. У экипажа №41 (Андрющенко/Лисичкин) после трамплина в Лаврах перестали включатся передачи.

На спецучастке 6 сошли с трассы экипажи №12 (Дитятев/Тришин), №14 (Аршанский/Андреев), №54 (Заволокин/Соскин) - свалились в кювет.

У экипажа №56 (Коваленко/Маров) отказали тормоза на перегоне перед спецучастком 7, не смогли преодолеть этот спецучасток экипажи №55 (Акимов/Кравченко), №29 (Рябов/Бойцев) и №24 (Безруков/Рыбников).