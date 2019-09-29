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Водитель «Фольксвагена» сбежал с места ДТП на улице Рокоссовского в Пскове

28 сентября в 08.10 у дома 125 по Гагарина в Великих Луках водитель 1955 года рождения за рулем автомашины «Дэу Джентра» при развороте совершил столкновение с автомобилем «Ауди 80» под управлением женщины 1983 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, оба водителя госпитализированы.

28 сентября в 11.55 на улице Карла Маркса в городе Острове мужчина 1961 года рождения на скутере «Ирбис» выбрал небезопасную дистанцию до двигавшегося впереди автобуса и врезался в него. Пострадал водитель скутера.

В 20.15 28 сентября на 467-м км трассы Москва - Балтия в Великолукском районе водитель 1985 года рождения за рулем автомашины «Лада Гранта» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди неустановленного транспортного средства и совершил с ним столкновение. Водитель «Лады» получил травмы, не госпитализирован. Второй участник скрылся с места ДТП.

29 сентября в 05.35 у дома 13 на улице Рокоссовского в Пскове неустановленный водитель автомашины «Фольксваген Поло» совершил наезд на припаркованный «Мицубиси Лансер». В результате ДТП пострадал пассажир «Фольксвагена» 1984 рода рождения, он доставлен в травмпункт. Водитель с места происшествия скрылся.