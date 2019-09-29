АвтоМир / Происшествия / ДТП

На Инженерной в Пскове иномарка наехала на лужу и врезалась в фонарный столб. ВИДЕО

На улице Инженерной в Пскове, около дома № 80, автомобиль «Hyundai Sonata» занесло после лужи, в результате чего машина врезалась в опору освещения. Как сообщила Псковской Ленте Новостей инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России по Пскову Юлия Федорова, такое ДТП с техническими повреждениями произошло 1 октября, около 13.00.

Фото: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Водитель автомобиля - местная жительница 1984 года рождения - наехала на лужу, после чего не справилась с управлением и врезалась в опору освещения. Пострадавших нет», - отметили в городском отделении ГИБДД.

Видео: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»