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Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего девушку на Рижском проспекте в Пскове

Уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ возбуждено следственным управлением УМВД России по городу Пскову по факту ДТП, произошедшего вчера, 2 октября, на Рижском проспекте.

Напомним, около 19 часов на Рижском проспекте в Пскове водитель автомашины «Шевроле» сбил девушку 2003 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получила тяжелые травмы, в том числе открытую черепно-мозговую, перелом височной кости, перелом основания и свода черепа. Водитель 1980 года рождения на момент совершения ДТП был трезв.