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Сбивший девочку на Рижском проспекте водитель «Шевроле Тахо» не заметил пешехода из-за фар встречного автомобиля

Сбивший девочку на Рижском проспекте в Пскове водитель «Шевроле Тахо» объяснил полиции, что не заметил пешехода из-за фар встречного автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД Пскова.

Водитель рассказал сотрудникам полиции, что перед наездом двигался по Рижскому проспекту от улицы Народной к Юбилейной в левой полосе, соблюдал скоростной режим 40 км в час. У дома 41-а по Рижскому проспекту в двух местах от машины он увидел девушку, бежавшую с левой стороны через пешеходный переход. Остановиться водитель не успел. Увидеть пешехода ему помешал свет неоновых фар встречного автомобиля.

По предварительной информации, пешеход перед наездом уже перешла разделительную полосу.

Водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ за непропуск пешехода.

Напомним, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ. Пострадавшая получила тяжелые травмы, в том числе открытую черепно-мозговую, перелом височной кости, перелом основания и свода черепа.