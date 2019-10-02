АвтоМир / Происшествия / ДТП

1000 рублей штрафа заплатит водитель «Лексуса», лишивший «Мицубиси» бампера на улице Труда

Автомашины «Лексус» и «Мицубиси» столкнулись 6 октября на перекрестке улице Труда и Ипподромной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло около 16.30.

Пострадавших нет. «Мицубиси» получил сильные технические повреждения.

Виновником аварии признан водитель «Лексуса» 1990 года рождения. «Лексус» двигался по улице Ипподромной со стороны ул. Олега Кошевого и не уступил дорогу. Ему выписан протокол об административном правонарушении по статье 12.13 часть 2 КоАП РФ, штраф составил 1000 рублей.

Пользователи, обсуждающие аварию в соцсетях, отметили, что бампер «Мицубиси» лежал отдельно, а поворотники на нем продолжали моргать.

Фото: Юрий Ефимов из группы https://vk.com/ghest_pskov