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1000 рублей штрафа заплатит водитель «Лексуса», лишивший «Мицубиси» бампера на улице Труда

07.10.2019 15:37|ПсковКомментариев: 0

Автомашины «Лексус» и «Мицубиси» столкнулись 6 октября на перекрестке улице Труда и Ипподромной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло около 16.30.

Пострадавших нет. «Мицубиси» получил сильные технические повреждения.

Виновником аварии признан водитель «Лексуса» 1990 года рождения. «Лексус» двигался по улице Ипподромной со стороны ул. Олега Кошевого и не уступил дорогу. Ему выписан протокол об административном правонарушении по статье 12.13 часть 2 КоАП РФ, штраф составил 1000 рублей.

Пользователи, обсуждающие аварию в соцсетях, отметили, что бампер «Мицубиси» лежал отдельно, а поворотники на нем продолжали моргать.

Фото: Юрий Ефимов из группы https://vk.com/ghest_pskov

Источник: Псковская Лента Новостей
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