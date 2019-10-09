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Пожилой велосипедист скончался после столкновения с «БМВ» на улице Коммунальной в Пскове

Около 21.00 8 октября у дома 70 на улице Коммунальной в городе Пскове велосипедист 1940 года рождения, переезжая проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу, совершил столкновение с автомобилем «БМВ» под управлением водителя 1994 года рождения.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате велосипедист с ушибом головного мозга и множественными переломами госпитализирован в Псковскую областную больницу, где впоследствии скончался.

Водитель трезвый.