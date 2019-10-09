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Нетрезвого пешехода сбили на лице Коммунальной в Опочке

8 октября около 22.22 у дома 8/15 по улице Коммунальной в городе Опочка водитель автомашины ВАЗ-2105, молодой человек 1998 года рождения, совершил наезд на пешехода - мужчину 1982 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеход был госпитализирован с переломами конечностей.

В момент аварии водитель был трезв, у пострадавшего имелись признаки алкогольного опьянения.