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Водитель автобуса сбил великолучанку, переходившую дорогу в неположенном месте

10 октября около 17.03 у дома 146 по Октябрьскому проспекту в городе Великие Луки водитель автобуса Hyundai Counti Kuzbas, мужчина 1983 года рождения, совершил наезд на пешехода - женщину 1951 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, великолучанка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщина была госпитализирована с травмами головы.

ОГИБДД проводит проверку по факту ДТП. Водитель был трезв.

В 06.55 10 октября у дома 9/2 по улице Шелгунова в Пскове водитель 1994 года рождения за рулем автомашины «Шевроле Лачетти» совершил наезд на пешехода 1970 года рождения, который шел ему навстречу по краю проезжей части. Пешеход получил ушибы, не госпитализирован.