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ГИБДД: Если бы анестезиолог Псковского перинатального центра воспользовался пешеходным переходом, то рокового ДТП могло бы и не произойти

Если бы анестезиолог Псковского перинатального центра Александр Шуб воспользовался пешеходным переходом, то ДТП, ставшего для него роковым, могло бы и не произойти. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

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Напомним, 8 октября, вследствие травм, полученных в ДТП, скончался заслуженный врач Российской Федерации, анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ ПО Псковского перинатального центра Александр Шуб. По предварительным данным, пересекая проезжую часть на велосипеде, Александр Шуб совершил столкновение с автомобилем «БМВ» под управлением водителя 1994 года рождения. С тяжелыми травмами врач был доставлен в Псковскую областную больницу, где впоследствии скончался.

По словам Юрия Шестакова, Александр Шуб пересекал проезжую часть - четыре полосы - поперек дороги. «Здесь усматривается вина велосипедиста однозначно», - резюмировал он.