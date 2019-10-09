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8 ДТП с участием мотоциклистов произошло в Пскове с начала года

8 ДТП с участием мотоциклистов произошло в Пскове с начала текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН начальник ОГИБДД Пскова Владимир Папорт.

«Всего в Пскове произошло с начала года 110 ДТП. С участием мотоциклов - всего 8. 2 человека погибли, 12 получили ранения», - сообщил он.

Напомним, одно смертельное ДТП с участием мотоциклиста в Пскове произошло на проспекте Энтузиастов 7 апреля. На нерегулируемом пешеходном переходе мотоциклист совершил наезд на девочку, переходившую дорогу с матерью. Впоследствии ребенок скончался в больнице.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в июне. 34-летняя женщина на скутере не справилась с управлением и въехала в электрическую опору, в результате чего погибла на месте. Вместе с ней в аварии пострадала пассажир - девочка семи лет.