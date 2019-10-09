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29 человек сбили с начала года на нерегулируемых пешеходных переходах в Пскове

29 человек попали в ДТП с начала года на нерегулируемых пешеходных переходах в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт.

«Наездов на пешеходов за 9 месяце текущего года было 68. Из них 29 наездов совершено на нерегулируемых пешеходных переходах, 34 - вне пешеходного перехода. То есть большая часть таких ДТП произошла по вине самих пешеходов». - отметил он.

За 9 месяцев к ответственности за переход через дорогу в неположенном месте привлечены свыше 300 пешеходов.