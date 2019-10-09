АвтоМир / Происшествия / ДТП

На улице Дьяконова в Великих Луках кроссовер сбил четвероклассницу

В Великих Луках - у дома № 10 на улице Дьяконова - автомобиль-кроссовер Kia Sportage сбил четвероклассницу, учащуюся в местной школе. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 11 октября, в 13.40. Школьница - девочка 2009 года рождения - получила ушибы. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в больницу.

«ДТП произошло, когда автомобиль, управляемый местной жительницей 1971 года рождения, выезжал с территории, прилегающей к дому», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что по факту этого ДТП проводится проверка.