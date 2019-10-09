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Не признавшего вину псковича осудили за смертельное ДТП в Новгородской области

Старорусский районный суд вынес приговор жителю Псковской области за смертельное ДТП в Новгородской области, сообщает издание «ВНовгороде». Ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на два с половиной года.

Судом установлено, что утром 25 февраля 2019 года водитель, управляя грузовым автомобилем Iveco с прицепом на автодороге Шимск - Великие Луки в Старорусском районе, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo.

В результате ДТП 31-летнему водителю автомобиля «Volvo» были причинены множественные телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Вину в совершении преступления подсудимый не признал.