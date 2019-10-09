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Водитель «Мерседеса» без прав врезался в городской автобус в Пскове

16 октября около 9.35 у дома 47 на улице Труда в Пскове произошло ДТП: водитель автомашины «Мерседес Бенц» совершила столкновение с городским рейсовым автобусом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, водитель «Мерседеса», мужчина 1978 год рождения, при выезде с прилегающей территории с улицы Энтузиастов не остановился у стоп-линии, не выполнив требования знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», и не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге.

Фото из группы «Жесть по-псковски»в соцсети ВКонтакте

В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса - женщина 1969 года рождения. Она была доставлена в Псковскую областную больницу с ушибом мягких тканей, но была отпущена домой.

За рулем автобуса находился мужчина 1997 года рождения. В момент аварии оба водителя были трезвы, однако, автолюбитель на иномарке не имел права на управление транспортом. В настоящее время по данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка.