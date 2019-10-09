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Водитель ВАЗа совершил наезд на пешехода на проспекте Гагарина в Великих Луках

В 18.55 17 октября произошло ДТП у дома 129а на проспекте Гагарина в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель 1953 года рождения, проживающий в поселке Дубрава Великолукского района, за рулем автомашины ВАЗ-2110 совершил наезд на пешехода 1966 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован в городскую больницу с травмами головы, ранами и переломом.

16 октября в 22.30 на 6-м км автодороги Подборовье-Боровичи в Псковском районе, водитель автомашины «Шевроле Нива», мужчина 1933 года рождения, проживающий в Стругокрасненском районе, не справился с управлением, съехал в кювет, и автомобиль наехал на дерево. В результате ДТП мужчина получил ушибы и ссадины лица, был госпитализирован. Проводится проверка.