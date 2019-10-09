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Из-за отказавших тормозов произошло ДТП на улице Труда в Пскове. ФОТО

По предварительным данным, ДТП на перекрестке улиц Труда и Белинского в Пскове произошло из-за технической неисправности автомобиля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 18 октября в 6.30 водитель автомобиля «Тойота» - мужчина 1955 года рождения - выезжал на перекресток со стороны улицы Белинского.

Как он пояснил инспекторам дорожного движения, в момент приближения к перекрестку у его автомобиля отказали тормоза, в результате чего он не справился с управлением, и автомобиль совершил столкновение с «Фольксвагеном», который двигался по главное дороге - улице Труда. Управлял им мужчина 1952 года рождения.

В результате ДТП пострадала женщина - пассажир «Фольксвагена». С травмами лица женщина 1972 года была доставлена в областную больницу.