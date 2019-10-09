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На Ленинградском шоссе в Пскове произошло тройное ДТП. ФОТО

Сегодня, 18 октября, на перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Фрунзе в Пскове произошло ДТП с тремя автомобилями, все они ехали в попутном направлении к выезду из города.

Фото «Жесть по-Псковски»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, по предварительной информации, водитель «Ауди А6», мужчина 1971 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди едущего «Фольксваген Пассат», который притормозил для поворота на улицу Фрунзе, в результате автомобили столкнулись. В свою очередь «Ауди А6» совершил столкновение еще с одним авто - «Опель Астра» под управлением мужчины 1995 года. Никто из водителей не пострадал, автомобили получили технические повреждения. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.