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Очередное ДТП произошло на Троицком мосту в Пскове

ДТП произошло утром 19 октября на Советском мосту в Пскове. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

По предварительной информации, водитель «четверки» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением мужчины. Обе машины получили значительные технические повреждения.

Фото из группы «Жесть по-псковски»

Погибших нет. На месте работает ГИБДД. Движение автотранспорта через мост регулирует регулировщик. ГУ МЧС России по Псковской области привлекало для ликвидации ДТП 1 единица техники и 3 человека.

Подробности аварии уточняются. Как сообщают очевидцы аварии в соцсетях, водитель «четверки» был без прав и пьян. Он «вилял» по всей дороге, поэтому у водителя Hyundai не было возможности увернуться от столкновения.

Подписчики группы «Жесть по-псковски» активно комментируют инцидент, называя Советский мост «заговоренным», поскольку в последние годы на нем часто происходят аварии.