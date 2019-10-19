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Стали известны подробности субботнего ДТП на Советском мосту

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в субботу, 19 октября, на Советском мосту.

Фото из группы «Жесть по-псковски»

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, около 6.50 водитель автомобиля «ВАЗ-21043», молодой человек 2000 года рождения, житель Палкинского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Хендай-Солярис». Им управлял мужчина 1956 года.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил ушиб грудной клетки и лица, а его пассажир, молодой человек 2001 года рождения, ушиб лица и сотрясение головного мозга. Водитель «Хендай» получил травму правой кисти. Никто из участников аварии госпитализирован не был. По факту аварии проводится проверка.