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Женщина госпитализирована с травмами после ДТП в Великолукском районе

ДТП произошло в Великолукском районе сегодня, 22 октября.

Источник: группа «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД по предварительной информации, в 7.45 около деревни Суханово автомобиль «Лада Приора» съехал в кювет. За рулем автомобиля находилась женщина, жительница города Торопец, 1996 года рождения. Она госпитализирована в медучреждение, угрозы жизни нет. Характер травм, полученных при ДТП, устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.