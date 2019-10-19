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ДТП с пострадавшими произошло в Островском районе по вине водителя «Мерседеса», выехавшего на встречку

22 октября в 11.05 на 342 км трассы Санкт-Петербург-Невель в Островском районе произошло ДТП.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, водитель автомобиля «Мерседес Бенц С-200», мужчина 1967 года рождения, проживающий в Гатчинском районе, не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Лада Гранта» под управлением мужчины 1959 года рождения.

В результате ДТП водитель «Лада Гранта» отправлен на стационарное лечение с переломами ребер, а пассажирка «Лада Гранта», женщина 1961 года рождения, не госпитализирована, но получила ушибы. Водитель «Мерседеса» получил ушиб лица, госпитализирован не был, его пассажирка 1967 года рождения не госпитализирована. Отметим, водитель «Мерседеса» в момент ДТП был трезв.