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Псковичка погибла в ДТП в Вологодской области

Три человека, в том числе жительница Псковской области, погибли в результате лобового столкновения машин «ВАЗ-2107» и «Лада Ларгус» в Вологодской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Вологодской области.

«Сегодня в 7 утра на 105-м километре трассы Чекшино - Тотьма - Никольск в Бабушкинском районе Вологодской области вблизи деревни Миньково произошло лобовое столкновение машин «ВАЗ-2107» под управлением мужчины 1971 года рождения и «Лада Ларгус» под управлением мужчины 1980 года рождения. Оба водителя и пассажирка «LADA», женщина 1967 года рождения, погибли на месте», - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по области Евгений Ворочалков.

По его данным, водитель «Лада» был зарегистрирован в Кировской области, его пассажирка - в Псковской, водитель второй машины - в Тотемском районе Вологодской области. В «Лада» перевозились коробки с крокодилом, питоном, ежом, кроликом и морской свинкой. По предварительным данным, животные не пострадали, сотрудники МЧС доставили их на временное содержание в медицинское учреждение села Бабушкино.

«Предварительно, кто-то из участников ДТП выехал на встречную полосу, с этим сейчас разбираются. Сотрудники ДПС регулируют движение вручную, чтобы обеспечить проезд другим машинам. Куда везли животных, не ясно, в машине найдены также рекламные плакаты об аттракционах с участием животных», - сказал представитель УМВД.