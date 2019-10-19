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«Фольксваген» съехал в кювет в Пыталовском районе, есть пострадавшие

ДТП с пострадавшими произошло в Пыталовском районе.

23 октября в 11.10 на 112 км дороги Печоры-Вышгородок в Пыталовском районе водитель «Фольксваген», мужчина 1977 года рождения, не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в результате ДТП пассажир, мужчина 1972 года рождения, получил перелом предплечья и травму позвоночника, его госпитализировали. Еще один пассажир, мужчина 1981 года рождения, получил различные ушибы, не госпитализирован. По данному факту проводится проверка. Водитель от медицинского освидетельствования на месте отказался.