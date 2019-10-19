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Три иномарки столкнулись на Ольгинском мосту. ФОТО

На Ольгинском мосту при движении с Завеличья в центр города столкнулись три иномарки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, «Ауди» въехала в «Тойоту», а «Тойота» в свою очередь врезалась в «Дэу Нексиа».

За рулем «Тойоты» находилась женщина, в салоне вместе с ней – двое детей. За рулем «Ауди» – мужчина. По словам очевидцев, по внешним признакам нетрезвый.

Машины получили технические повреждения. Наиболее пострадали «Ауди» и «Тойота».

Участники ДТП ждут прибытия сотрудников ГИБДД.

Движение затруднено.