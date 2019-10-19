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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Лишение прав грозит водителю, устроившему тройное ДТП на Коммунальной

25.10.2019 10:10|ПсковКомментариев: 0

ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло 24 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, в 17:35 на улице Коммунальная у дома № 18 водитель автомобиля «Хонда Цивик», мужчина 1990 года рождения, совершил наезд на «ВАЗ 21140», которым управлял водитель 1993 года рождения. От удара «ВАЗ» совершил наезд на стоящую впереди «Ладу Весту», которой управлял мужчина 1952 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «ВАЗ», женщина 1989 года рождения.

У нее диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ссадины верхней губы. Из областной больницы отпущена домой.
Водитель «Хонды» отказался пройти освидетельствование на алкоголь. Сотрудникам полиции он рассказал, что двигался по Коммунальной к крайней правой полосе и намеревался перестроиться в левый ряд.
По факту ДТП проводится административная проверка. Водителю «Хонды» грозит лишение прав.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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