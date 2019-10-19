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В ДТП в Великолукском районе водители получили переломы бедра и ребер. ФОТО

В Великолукском районе, на 7-м километре автодороги Великие Луки - Ущицы, иномарка Audi A4 врезалась в припаркованный у обочины автомобиль Mitsubishi L200. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, такое ДТП произошло 25 октября, в 18.40.

«Водитель Audi A4 - находящийся в состоянии алкогольного опьянения 49-летний мужчина - не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi L200, водитель которого в этот момент находился у открытой задней двери автомобиля. В результате Mitsubishi слетел в кювет. А водителя Mitsubishi ударило открытой дверью - мужчина получил перелом бедра», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что водитель Audi A4, в свою очередь, тоже госпитализирован, но с закрытым переломом ребер.