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В Опочке водитель иномарки сдавал назад и наехал на пьяного пешехода

На улице Коммунальной,47, в Опочке водитель автомобиля Kia Rio сдавал назад и наехал на нетрезвого пешехода. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 26 октября, около 02.40.

«При движении задним ходом, водитель 1994 года рождения не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на мужчину 1974 года рождения. В результате пешеход, который был в нетрезвом состоянии, получил ушиб бедра», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что пострадавшему госпитализация не понадобилась.