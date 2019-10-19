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Полиция ищет свидетелей ДТП в Великолукском районе

26 октября в 21.30 у дачного дома СНТ «Полет» в Великолукском районе неустановленный водитель на «Ауди» совершил наезд на пешехода, мужчину 1975 года рождения, который двигался по краю проезжей части.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеход получил ушиб бедра, госпитализирован не был. Водитель скрылся с места ДТП. По данному факту полицией проводится проверка. Всех, кто стал свидетелем данного происшествия или обладает информацией о ДТП, просят позвонить по телефону 02.