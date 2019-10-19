АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщина госпитализирована с переломами после наезда пьяного водителя в Плюсском районе

28 октября около 17.50 на втором километре автодороги Заполье - Гдов в Плюсском районе произошло ДТП.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, водитель автомобиля «ВАЗ-21150», мужчина 1972 года рождения, совершил наезд на пешехода, женщину 1965 года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирована с переломами ног и ключицы. Водитель в момент аварии был не трезв, по факту ДТП проводится проверка.