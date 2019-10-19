АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пьяный водитель на «Фольксвагене» съехал в кювет в Печорском районе

29 октября в 17.45 на 27 км дороги Неелово-Печоры в Печорском районе произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, водитель «Фольксваген Транспортер», мужчина 1978 года рождения, не справился с управлением и иномарка съехала в кювет.

В результате ДТП водитель госпитализирован с травмой живота. По данному факту проводится проверка, установлено, что у мужчины имелись признаки алкогольного опьянения.

29 октября в 15.40 у дома № 69 по Крестовскому шоссе в Пскове водитель «ВАЗ 2112», мужчина 1975 года рождения, совершил наезд на пешехода, женщину 1959 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. Затем водитель скрылся с места ДТП. Женщина получила закрытый перелом лодыжки, не госпитализирована.