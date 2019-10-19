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Девушек сбили на Октябрьском проспекте и на улице Леона Поземского в Пскове

29 октября около 19.50 у дома № 17 по Октябрьскому проспекту в Пскове произошло ДТП.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, водитель «Хонды Аккорд», мужчина 1987 года рождения, при повороте налево совершил наезд на пешеходов - двух девушек 1999 годов рождения, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Девушки не были госпитализированы, но получили ушибы.

30 октября около 8.25 у дома № 6 на улице Леона Поземского в Пскове неустановленный водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, девушку 2000 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка получила ссадины и ушибы. Всех, кто обладает информацией о данном ДТП просят обратиться в полицию.