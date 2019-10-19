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Пешехода сбили в Псковском районе

31 октября в 18.15 на первом километре дороги Псков-Писковичи-Муровицы в Псковском районе произошло ДТП, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Пешеход, мужчина 1984 года рождения, житель Псковского района, в темное время суток вне населенного пункта, без светоотражающих элементов вышел на проезжую часть дороги перед близко едущим автомобилем «Форд Мондео». За рулем иномарки был мужчина 1984 года рождения. В результате «Форд» совершил наезд на пешехода, мужчина был госпитализирован с переломом голени и ушибами. В отношении пешехода составлен административный материал по статье 12.29 ч1 КоАП РФ.