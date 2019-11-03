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В полиции озвучили подробности смертельного ДТП под Псковом

В УМВД России по Псковской области озвучили подробности дорожно-транспортного происшествия, в результате которого два человека погибли, а три ребенка - дети погибших получили травмы различной степени тяжести. Как стало известно, погибшая женщина-пассажир, так же как и водитель, - 1977 года рождения.

Предварительно всем трем пострадавшим девочкам были поставлены диагнозы: сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.

Уточняется, что девочка 2011 года рождения получила автотравму и перелом ребер грудного отдела, девочка 2005 года рождения - автотравму и переломы свода черепа, костно-лицевого скелета, у девочки 2002 года – ушибы темени.

Напомним, в воскресенье, 3 ноября, около 11.40 в Псковском районе на трассе Псков - Санкт-Петербург произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель Hyundai, мужчина 1977 года рождения, выехал на встречную полосу движения для совершения обгона, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением мужчины 1964 года рождения.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажирка погибли. Трое детей-пассажиров доставлены в больницу. Девочка 8 лет находится в тяжелом состоянии.