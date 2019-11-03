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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В ДТП с участием городского автобуса на улице Поземского никто не пострадал

07.11.2019 15:10|ПсковКомментариев: 0

В ДТП с участием городского автобуса на улице Леона Поземского в Пскове, сегодня, 7 ноября, около 13.10 никто не пострадал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской ГИБДД УМВД России.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля марки «Крайслер», который при повороте налево с правой полосы, не уступил двигавшемуся по встречной полосе автобусу марки «Лиаз».

Автобус и автомобиль в результате ДТП получили технические повреждения.

Водители транспортных средств трезвы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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