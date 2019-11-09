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У железнодорожного вокзала в Пскове столкнулись автобус №6 и иномарка

Около дома № 40 по улице Вокзальной в Пскове столкнулись пассажирский автобус MAN и иномарка Renault. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 11 ноября ДТП произошло примерно в 11.00.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

«По предварительным данным, автобус следовал по маршруту №6, от остановки выезжал в сторону улицы Яна Фабрициуса. Иномарка же - в сторону микрорайона Любятово. Общественным транспортом управлял мужчина 1961 года рождения, а автомобилем - 1971 года. Пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

В инспекции добавили, что авария зарегистрирована как ДТП с техническими повреждениями.