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На перекрестке Петровской и Коммунальной в Пскове столкнулись две иномарки. ФОТО

На пересечении улиц Петровской и Коммунальной в Пскове столкнулись иномарки BMW и Renault. Сообщение об этом днем 11 ноября появилось в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте».

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

Подписчики сообщества выразили недоумение ситуацией: «Как можно так врезаться днем, в сухую погоду, на регулируемом перекрестке, где четко работает светофор?».

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

Некоторые из них предположили, что виноват водитель BMW: «Он хотел пролететь на «красный», больше тут никаких вариантов».

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

Псковской Ленте Новостей сообщили в городском ГИБДД, что сейчас по факту происшествия идет проверка.