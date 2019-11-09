На перекрестке Петровской и Коммунальной в Пскове столкнулись две иномарки. ФОТО

На пересечении улиц Петровской и Коммунальной в Пскове столкнулись иномарки BMW и Renault. Сообщение об этом днем 11 ноября появилось в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте».
Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»
Подписчики сообщества выразили недоумение ситуацией: «Как можно так врезаться днем, в сухую погоду, на регулируемом перекрестке, где четко работает светофор?».
Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»
Некоторые из них предположили, что виноват водитель BMW: «Он хотел пролететь на «красный», больше тут никаких вариантов».
Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»
Псковской Ленте Новостей сообщили в городском ГИБДД, что сейчас по факту происшествия идет проверка.