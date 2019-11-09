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Водитель псковского грузовика врезался в автобус недалеко от Перми, пострадал один человек

11 ноября недалеко от города Перми произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля из Пскова.

Как сообщается в группе в соцсети в Вконтакте «ЧП ДТП Пермь» со ссылкой на инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Нытвенскому району, в 05.25 на подъезде к Перми на трассе «М7-Волга» автомобиль автомашины «МАН» - мужчина 1976 года рождения, проживающий в Пскове, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением ТС, в результате чего допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения.

На «встречке» произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом Mercedes под управлением водителя 1961 года рождения, жителя Краснокамского района. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, который с полученными травмами был госпитализирован в хирургическое отделение Нытвенской больницы.