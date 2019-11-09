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Молодой человек скончался в результате ДТП у деревни Рубилово в Пушкиногорском районе

Молодой человек скончался в результате ДТП в Пушкиногорском районе 14 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 1.20 на 8-м километре автодороги Новгородка - Пушкинские Горы у деревни Рубилово водитель 1997 года рождения за рулем автомашины ВАЗ-2110, совершая обгон, не справился с управлением, и автомобиль врезался в дорожное ограждение.

Водитель госпитализирован с переломами и ушибами. Также пострадали два пассажира 1995 года рождения. Один из них от полученных травм скончался в больнице, второй отделался ушибами, госпитализация не потребовалась.

По данному факту следователи проводят проверку.